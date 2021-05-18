Aramızda bi’ gerginlik mi var?

YAZI: BARAN ALIŞKAN

İngiliz Kraliyeti’nden geçtiğimiz yıl ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle son dönemin ‘en popüler ve en çok konuşulan kraliyet üyeleri’ unvanını korumaya devam ediyor. Her ne kadar artık aileye mensup olmasalar da geçmişlerinden kurtulmaları pek mümkün görünmüyor. Çift geçtiğimiz ay, ünlü televizyoncu Oprah Winfrey ile bir söyleşi gerçekleştirdi ve ayrılık süreçlerinin üzerindeki tozlu örtüyü bir çırpıda kaldırdı. Bu elbette tozu dumana katan bir hamle olacaktı ki beklenen gerçekleşti. İsim belirtmedikleri kraliyet üyelerinin çocukları Archie doğmadan önce ten rengi hakkında konuştuğunu, Meghan’a kraliyet geleneklerini öğretmediklerini, Meghan ve Kate arasındaki gerginlikleri ve hatta Meghan’ın aileye katıldıktan sonra intiharın eşiğine geldiğini öğrendik. Çift, kraliyet unvanlarını bırakarak aileden ayrıldıktan sonra önce Kanada’ya, ardından Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınmıştı. Bu ayrılığın ardından çiftin mali kaynaklarının da kesildiğini ve veliaht Prens Charles’ın Prens Harry ile iletişim kurmadığını da kendilerinden duyduk. Ne kadar doğru ne kadar yanlış tam olarak bilemesek de uzun zaman konuşulacak bu söyleşiden sonra sevenleri mağdur ve aşık çiftin sırtına battaniye, eline sıcak bir kahve tutuşturma isteğiyle doldu taştı. Meghan’ın Harry ile olan evliliği hakkında bir ‘peri masalından daha büyük’ yorumuyla birlikte onları neden bu kadar sevdiğimizi de yeniden hatırladık. Artık eminiz, ‘beyaz atlı prens ve büyük aşkı’ bir masaldan ibaret değil!