Hande Yener'den Simge Sağın'a gönderme: Başka takımın maçına gitmezdim

Şarkıcı Hande Yener, Beşiktaş taraftarı olan Simge Sağın’ın Galatasaray kutlamasına katılmasıyla ilgili yorum yaptı.

"ONLARIN STADINA MAÇA GİTMEZDİM"

YouTube’da Sibel Arna'nın kanalına konuk olan şarkıcı, "Fenerbahçeli iki futbolcu iki şarkımı sahiplendi. Maçta ya Beni Sev çalıyor ya da Sebastian. Dedim stad beni çağırıyor. Hem maça gittim, hem de sağolsun başkanımız Ali Koç beni özel bir geceye davet etti, formamı imzaladı. Şarkılarımı Beşiktaş ya da Galatasataylı bir futbolcu sahiplenseydi onların stadına maça gitmezdim" dedi.

Yener, şarkıcı Simge'nin Galatasaray kutlamasına gitmesiyle ilgili yorum yapmayı ihmal etmedi.

"KENDİNCE ÇÖZDÜ DURUMU"

Yener, "Fenerliyim ya ben. Simge Beşiktaşlı olarak Galatasaray’ın maçına gitti. Kendince çözdü durumu ama taraftarlar bunu anlamıyor. Bir kere beni Beşiktaş davet etti ama gidersem ne olur bilemediğim için gidemedim. Simge’ye soralım bunu" yorumunda bulundu.