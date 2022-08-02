Jennifer Lopez’in ilk eşi konuştu: “Ben Affleck ile mutlu olacağını sanmıyorum”

20 yıl sonra sürpriz sürpriz bir şekilde barışıp ilişkilerine ikinci bir şans veren dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile oyuncu Ben Affleck, geçtiğimiz ay nikah masasına oturmuştu. Jennifer Lopez'in 11 ay evli kaldığı ilk eşi Ojani Noa, Ben Affleck ile evlenen ünlü şarkıcı hakkında açıklamalarda bulundu. İkilinin boşanmalarından 24 yıl sonra Noa’nın yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

"EVLİLİĞİN SÜRECEĞİNE İKNA OLMADIM"

Daily Mail'in haberine göre; 48 yaşındaki Noa, "Ona (Jennifer Lopez) ve Ben'e (Affleck) en iyisini diliyorum, ancak bu evliliğin süreceğine ikna olmadım." ifadelerini kullandı.

"BANA HAYATININ AŞKI OLDUĞUMU SÖYLEMİŞTİ"

Noa, "Jennifer aşık olmayı seviyor, 7-8 kez evlenecek. Affleck dört numaralı koca. Ben bir numaralı kocaydım ve bana hayatının aşkı olduğumu söylemişti. Düğün gecemizde yatakta yattığımızda, sonsuza kadar birlikte olacağımızı söyledi" sözlerini dile getirdi.

Lopez ve Noa, 1997 ile 1998 yılları arasında evli kalmalarına rağmen arkadaşlıklarını sürdürmüştü. Ancak Ojani Noa, Jennifer Lopez'in "sadece bir yıl evli kalıp sonra terk ettiği parasız garson" olarak bilinmekten bıktığını ifade etti.