Jim Carrey'den sert tepki: 'Hollywood' dediğiniz omurgasız bir grup insan!

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödülleri törenine aktör Will Smith ve programın sunucusu komedyen Chris Rock arasında geçen kavga damga vurmuştu. Will Smith, Chris Rock’a attığı tokat ile eleştiriler almaya devam ediyor. Dünyaca ünlü komedi oyuncusu Jim Carrey de Will Smith'in Oscar töreninde Chris Rock'a vurmasına tepki gösterdi.

"OMURGASIZLAR"

Carrey, "Ayakta alkışlanması midemi bulandırdı. Hollywood omurgasız bir kitleden ibaret ve bu olay, sahiden de artık havalı bir kulüp olmadığımızın epey belirgin bir işaretiymiş gibi hissettirdi." dedi.

"TOKAT ATAMAZ"

Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti; "Eğer seyirciler arasından bir başkası çıkıp bunu yapsaydı, güvenlik onları dışarıya atardı ya da belki tutuklanırlardı bile. Benim başıma bu gelseydi bu sabah Will'e 200 milyon dolarlık dava açtığımı duyururdum çünkü bu video sonsuza kadar orada olacak.

GECEYE GÖLGE DÜŞÜRDÜ

“Onun için en iyisini diliyorum” diyen Carrey, Smith’e karşı bir tavrı olmadığını, harika işler başardığını belirtti. Ama o an yaşanan olayın “Herkesin ışıldadığı bir ana gölge düşürdüğünü" kabul etti.

"KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA!"

Ünlü komedyen, Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçlarını kazıtmasıyla ilgili espriler yapınca Smith, oldukça sinirlenmişti. Şakalar üzerinde, "Karımın adını ağzına alma!" diyen Will Smith, Rock'ın şakalarının devam etmesi üzerine sahneye çıkıp, tokat atmıştı.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Yaşanan bu şok edici anın ardından 'King Richard' filmindeki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü almak için seyircinin alkışları eşliğinde sahneye çıkan Smith, aldığı ilk Oscar ile duygulu bir an yaşarken, Rock ile yaşadığı hadise için herkesten özür dilemişti.