Johnny Depp: Hollywood beni boykot ediyor!

Johnny Depp, yapımcılığını üstlendiği ve ayrıca rol aldığı Minamata adlı filminin Şubat ayından beri gösterime girmemesinden şikayetçi. Ünlü aktör bunun sebebinin Hollywood tarafından boykot edilmesi olduğunu belirtti. Johnny Depp filmde foto muhabiri Eugene Smith karakterini canlandırıyor. Şimdi suçlamalara bir göz atalım...

Johnny Depp, eski eşi Amber Heard ile arasında geçenler hakkında ‘kadına şiddet’ suçlaması nitelendirmesiyle haber yapan İngiliz gazetesi The Sun’a karşı açtığı iftira gerekçeli mahkemeyi kaybetti.

Minamata filmi, Minamata’da yaşayan insanları ve orada yaşanan olayları konu alıyor. Toplumsal bir sorunu konu alan bu filmin insanlara ulaşamamasının sebebi olarak Johnny Depp, yaşadığını söylediği boykotu işaret ediyor.

View this post on Instagram A post shared by Johnny Depp (@johnnydepp)

Johnny Depp sadece Hollywood beni boykot ediyor diye insanlara dokunacak olan bu film kimseye ulaşamıyor sözlerini ifade ediyor.

JOHNNY DEPP'İN ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMESİ TEPKİ YARATTI

Geçtiğimiz hafta Johnny Depp’in San Sebastian Film Festivali ve Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde ödüle layık görüldüğü açıklanmıştı. Bunun üzerine, İspanya Kadın Film Yapımcıları ve Görsel-İşitsel Medya Derneği, San Sebastian'ı Depp'i onurlandırdığı için eleştiri yağmuruna tuttu. San Sebastian film töreninde Depp’i onurlandıracak sözler gerginliği bir hayli arttırdı. San Sebastian'ın festival direktörü José Luis Rebordinos 'İyi bir oyuncu olduğun sürece, tacizci olup olmaman önemli değil’ sözlerini kullandı. Bu sözler oldukça tepki çekti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR