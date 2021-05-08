Annenizle izleyebileceğiniz 7 harika film

Mermaids

Başrollerini Cher, Bob Hoskins, Winona Ryder’ın paylaştığı filmde, Charlotte Flax 15 yaşında, sıra dışı annesi Rachel ve kız kardeşi Kate ile birlikte yaşayan bir genç kızdır. Beraber Eastport isimli küçük bir kasabaya taşınırlar.

Charlotte, yahudi olmalarına rağmen katoliklere karşı büyük bir ilgisi olan ve katolik bir rahibe olmayı kafasına koyan ilginç bir çocukken, kız kardeşi Kate henüz bebekken yüzmeyi öğrenen, 9 yaşında bir yüzme şampiyonudur. Annesi Rachel ise özgür ruhlu bir kadındır. Üçünün sürdüğü hayat ise son derece eğlenceli anlara sahne olur.

Lady Bird

Oyuncu kadrosunda Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts bulunan bu filmde Christine McPherson, yani “Uğur Böceği” her ne kadar annesi gibi olmamak için elinden geleni yapsa da bunu başaramayan, tıpkı onun gibi olan bir gençtir. Uğur Böceği’nin annesi hemşiredir, eşinin işini kaybetmesinden sonra ailesini geçindirmek için gece gündüz demeden çalışır.

Lise son sınıfta okuyan Uğur Böceği’nin yaklaşan üniversite tercihinin yarattığı stresin yanında, ergenlik sorunları, sosyal hayatında yaşadığı zorluklar ve annesi ile arasındaki zıtlaşmalara tanıklık ederiz. Eski günleri hatırlatacak bir film...

Bad Moms

Bad Moms, Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn ve Christina Applegate'in başrolünde olduğu bu komedi filmi ve gündelik hayatlarından sıkılmış olan annelerin kendi temposundan çıkıp çılgın şeyler yapmasına odaklanan eğlenceli bir yapım.

Freaky Friday

Oyuncuları arasında Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Mark Harmon gibi isimler bulunan bu fantastik filmde Tess Coleman ile ergenlikteki kızı Anna arasındaki kuşak farkının sebep olduğu ciddi anlaşmazlıklar aktarılıyor. İkisi de birbirlerinin tercihlerini anlamakta fazlasıyla zorlanıyorlar.

Bir akşam Çin lokantasında yemek yerlerken ciddi bir tartışmanın orta yerinde bulurlar kendilerini. Her ikisi de restorandan birer fal kurabiyesi alır ve yedikten sonra ertesi gün, karşılıklı olarak bedenleri içinde yer değiştirmiş halde bulurlar. Yeni kimliklerine uyum sağladıkça birbirlerini daha iyi anlamaya başlarlar.

The Kids Are All Right

Annette Bening, Julianne Moore, Mark Ruffalo gibi ünlü isimlerin başrolde olduğu filmde, eşcinsel bir çiftin yapay döllenmeyle dünyaya gelen iki çocuğunun, sperm donörü olan biyolojik babalarını araması üzerine gelişen olaylar ele alınır. Aramaları neticesinde babalarının izini süren çocuklar sonunda gerçek babaları Paul'le tanışırlar. Şimdi sıra Paul'ü anneleri ile tanıştırmaktadır. Bir yemekte bir araya gelen donör baba ve eşcinsel anneler, klasik çekirdek aile düzenini yeni baştan ele alarak farklı bir aile yapısı kurarlar.

Juno

Kafası karışık, sevimli ve müziksever bir lise öğrencisi olan Juno, merak sonucu okuldan arkadaşı Bleeker ile yatmaya karar verir. Ancak hiç düşünülmeyecek bir zamanda bir bebek sahibi olması gibi beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır! En yakın arkadaşı Leah ile bu konuya bir çözüm bulmaya karar verirler.

Bebeğini dokuz ay boyunca karnında taşıyacak ve sonrasında onu varlıklı bir aileye verecektir. Juno'nun bu olaylar esnasında oldukça olgunlaştığını hissetmeye başlamasına tanıklık edeceksiniz. Bu komedi-dram karışık filmin kadrosunda Elliot Page, Michael Cera, Jennifer Garner gibi isimler yer almaktadır.

Dumplin

Bu Anneler Günü filminde Jennifer Aniston başrolde. Eski bir güzellik kraliçesinin büyük beden genç kızı, annesinin Miss Teen Bluebonnet yarışmasına kaydolur. Başlangıçta protesto eder fakat sonra ciddiye almaya başlar. Bu film, annenizi daha çok takdir etmenizi sağlayacak.

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