Kara mayoyla atlayan Pelin Akil'den kötü haber! Koronavirüse yakalandı

Oyuncu Anıl Altan ile beş yıldır evliliğini devam ettiren güzel oyuncu Pelin Akil, önceki gün sosyal medyadaki bir akıma uyarak mayo ile karın içine atlamıştı. İkiz kızları bulunan oyuncu, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.

KORONA POZİTİF

Önceki gün rahatsızlanan Pelin Akil, "Challenge or zatürre yarışmasında zatürre kazandı. Zatürre olmasam da yine faranjit" açıklamasında bulundu.

Durumu ağırlaşan Akil, hastaneye gidip pcr testi yaptırdı ve koronavirüse yakalandığını öğrendi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akil, şu ifadeleri kullandı:

"UMARIM KIZLARIMA BİR ŞEY OLMAZ"

"Biraz önce ben de elendim a dostlar. Hızlı testim negatif, PCR testim pozitif. Umarım kızçelerime bir şey olmaz"

KARIN İÇİNE ATLAMIŞTI

Ünlü oyuncu Pelin Akil, önceki gün mayosunu giyerek bahçeye çıkmış ve soğuk havaya rağmen önce kendisini karın içine bırakmış sonra da dans etmişti.