Keanu Reeves, Winona Ryder ile 30 yıldır evli olduğunu söyledi

Keanu Reeves, Dracula filminden sonra Winona Ryder ile evli olduklarını açıkladı. Filme olan evlilik sahnesinin gerçek papazla çekildiği için evliliklerinin doğru olduğunu söyledi.

Keanu Reeves şu anda sanatçı Alexandra Grant ile, Ryder da 2011'den bu yana Scott Mackinlay Hahn ile birlikte olsa da, iki yıldız oyuncu aslında 1992'de Dracula filmini çekerken evlendiklerine inanıyor. Aktör Keanu Reeves, 1992'deki Dracula filminde rol arkadaşı Winona Ryder ile çektiği dini evlilik töreni sahnesiyle ilgili: "Sanırım Tanrı katında Ryder ile evliyiz" dedi.

"TANRI KATINDA EVLİYİZ"

Yıllar önce gerçekleşen bu olayı anlatan Keanu Reeves "Bütün evlilik törenini gerçek bir rahiple yaptık. Winona evli olduğumuzu söylüyor, Coppola evli olduğumuzu söylüyor. Sanırım Tanrı'nın gözünde evliyiz" dedi.

WİNONA RYDER BU SÖYLENTİLERİ DOĞRULADI

Winona Ryder, 2018'de verdiği bir röportajda filmdeki evlilik sahnesi hakkında şunları konuşmuştu: "Aslına bakarsanız Dracula filminde evlendik. Yemin ederim. Gerçekten evliyiz" dedi ve devam etti. "O sahnede filmin yönetmeni Francis Ford Coppola, gerçek bir papaz oynattı. Sahneyi çektik, papaz yapması gereken her şeyi yaptı. O yüzden sanırım evliyiz."



Coppola da Ryder'ın bu söylediklerini destekleyip "Bir anlamda, çekim bittiğinde fark ettik ki Keanu ve Winona bu sahne ve seremoni sonrası gerçekten evlendi" demişti.