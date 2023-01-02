Kızılcık Şerbeti'ndeki Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör aşkı gerçek mi oldu?

Show TV ekranlarında Cuma günleri yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde başrolleri paylaşan Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün dizideki aşklarının gerçek aşka dönüştüğü iddia edildi.

AŞK İDDİASI

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin Doğa’sı Sıla Türkoğlu ile Fatih’i Doğukan Güngör’ün geride bıraktığımız yılın sonunda sette başlayan arkadaşlıkları ilişkiye dönüştü. Böylece bir dizi aşkı daha gerçek oldu.

İKİLİ KAZA GEÇİRDİ

Birsen Altuntaş’ın haberine göre beğenilen çift yılbaşını Çeşme’de karşıladı. Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör yılbaşı tatili dönüşü kaza geçirdi. İstanbul’a dönmek için yola çıkan çift, geçirdikleri trafik kazasında büyük bir tehlike atlattı. Sevilen isimler kazayı yara almadan atlatırken, Güngör’ün kullandığı araç büyük hasar gördü.