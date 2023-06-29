Madonna yoğun bakıma alındı, turne ertelendi

Ciddi bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tutulan Madonna'nın dünya turnesi ertelendi. Madonna'nın menajeri Guy Oseary'e enfeksiyonun ciddiyeti, Madonna'nın yoğun bakım ünitesinde birkaç gün kalmasına neden oldu.

Oseary, "Madonna, 24 Haziran Cumartesi günü yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Sağlığı iyiye gidiyor ancak halen tıbbi bakım altında. Tam bir iyileşme bekleniyor" dedi.

Oseary 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kapsayacak olan 84 günlük dünya turnesinin ileri bir tarihe ertelendiğini belirterek, "Turne için yeni bir başlangıç tarihi ve yeniden planlanan şovlar da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntıyı planlar planlamaz sizinle paylaşacağız" dedi.