Madonna yoğun bakımın ardından taburcu edildi!

Dünyanın en önde gelen müzisyenlerinden 64 yaşındaki Madonna, geçtiğimiz gün “ciddi bir bakteriyel enfeksiyon” sebebi ile hareketsiz ve bilinçsiz halde bulunmuştu. Derhal hastaneye kaldırılan Madonna’nın burada yoğun bakıma alındığı açıklanmıştı.

Şarkıcının menajeri Guy Oseray, "Madonna, 24 Haziran Cumartesi günü yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Sağlığı iyiye gidiyor ancak halen tıbbi bakım altında. Tam bir iyileşme bekleniyor" demişti. Madonna yapılan sağlık müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

Şarkıcının tedavisi halen sürüyor fakat ünlü yıldız evde daha iyi hissettiğini belirttiği için kontrollere evde devam etme kararı alındı.

Tedavisi evde süren Madonna’nın hayranları sanatçının tamamen iyileşmesini bekliyor. Ünlü yıldızın sağlık sorunu nedeniyle iptal edilen konser turnesinin ne zaman yapılacağı ise bilinmiyor.