Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder sağlık durumunu paylaştı

Mart ayında meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder, tedavi sürecine başlamış ve o dönem rol aldığı dizi Menajerimi Ara'dan ayrılmak zorunda kalmıştı.

CANAN ERGÜDER: TOPARLANIYORUM, ZOR BİR SÜREÇTİ

Dün akşam başrol oynadığı 'Sadan Hanım' galasına katılan Ergüder, yeni imajı ile basının karşısına çıktı. Ünlü oyuncu, sağlık durumuyla ilgili sorulara da yanıt verdi. Ergüder, "Gayet iyiyim, toparlıyorum. Zor bir süreçti… Tedavim bitmek üzere. Kemoterapim bitti, radyoterapim de bitmek üzere…" ifadelerini kullandı.

GALADAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Galada çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncunun gönderisi, 60 binin üstünde beğeni ve çok sayıda yorum aldı.