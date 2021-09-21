Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder sağlık durumunu paylaştı
Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, başrolünde yer aldığı 'Sadan Hanım' filminin galasına katıldı. 44 yaşındaki oyuncu sağlık durumunu merak eden sevenleri için, son durumu hakkında bilgi verdi.
Mart ayında meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder, tedavi sürecine başlamış ve o dönem rol aldığı dizi Menajerimi Ara'dan ayrılmak zorunda kalmıştı.
CANAN ERGÜDER: TOPARLANIYORUM, ZOR BİR SÜREÇTİ
Dün akşam başrol oynadığı 'Sadan Hanım' galasına katılan Ergüder, yeni imajı ile basının karşısına çıktı. Ünlü oyuncu, sağlık durumuyla ilgili sorulara da yanıt verdi. Ergüder, "Gayet iyiyim, toparlıyorum. Zor bir süreçti… Tedavim bitmek üzere. Kemoterapim bitti, radyoterapim de bitmek üzere…" ifadelerini kullandı.
GALADAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Galada çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncunun gönderisi, 60 binin üstünde beğeni ve çok sayıda yorum aldı.
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