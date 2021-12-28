Yılbaşında televizyonda neler var? Yılbaşı programları ve TV yayın akışları

Yılbaşı gecesi için dışarıda bir programı olmayanlar aileleri ve sevdikleri ile birlikte yılbaşına evde girecekler. Yeni yılı evinde karşılayacak olan vatandaşlar TV yayın akışlarını araştırıyorlar. 2022 Yılbaşı gecesinde kanallar yine özel programlar hazırladı. Elinize kumandayı aldığınızda karşınıza hangi programlar çıkacak? Yılbaşında televizyonda neler var? 2022 Yılbaşı TV programları ve TV yayın akışlarını sizler için derledik.

YILBAŞI PROGRAMLARI VE YAYIN AKIŞI

SHOW TV YILBAŞI PROGRAMI

SHOW TV'de saat 20:00'de yılbaşı programı olarak Güldür Güldür Show var. Tanıtım fragmanı yayınlandı. Güldür Güldür Show, 'Yılbaşı Özel' bölümü özel konukları ile geliyor. Şarkıcı Buray, futbolcular Ümit Karan, Tuncay Şanlı, şarkıcı Emel Sayın, Kobra Murat katılacak isimlerden bazıları. Mahsun Kırmızıgül, 2022 yılbaşı özel konseriyle 31 Aralık Cuma akşamı Show TV ekranlarında olacak

STAR TV YILBAŞI PROGRAMI

STAR TV'de saat 20.00'de yılbaşı akşamı İbo Show ekrana gelecek. Programa katılacak isimler arasında Gülben Ergen ve İrem Derici bulunuyor.

TV8 YILBAŞI PROGRAMI

TV8 yılbaşına efsane programı O Ses Türkiye ile girecek. Her yıl olduğu gibi bu yılda birbirinden ünlü isimler programda şarkılar seslendirecek. Saat 20.00'de başlayacak olan programda Çağlar Ertuğrul- Deniz Baysal, Fahriye Evcen -Barış Arduç, Melis Sezen, İlhan Şen, Eda Ece, Murat Yıldırım, Merve Dizdar'ın sahne alacağı konuşuyor.

ATV YILBAŞI PROGRAMI

ATV'de saat 20.00'de yılbaşı akşamı Kim Milyoner Olmak İster ekrana gelecek. Ünlü isimlerin yarışmaya katılması bekleniyor.

TRT YILBAŞI PROGRAMI

TRT'de bu akşam sevilen dizi Seksenler yılbaşı özel bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin oyuncuları sevilen şarkıları söyleyerek izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak.

FOX TV YILBAŞI PROGRAMI

FOX TV'de saat 20:00'de Yalancı Sevgilim filmi TV'de ilk kez ekrana gelecek. Ardından saat 22.00’de stand-up gösterisi “Ata Demirer Gazinosu” ekrana gelecek. “Ata Demirer Gazinosu"nda Türk Sanat Müziği’nden operaya, halk müziğinden popa ve arabeske kadar geniş bir repertuvara sahip komedyen Demirer'e sahnede Taşkın Sabah yönetiminde bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik edecek.

KANAL D YILBAŞI PROGRAMI

Kanal D yılbaşı akışında Şarkılar Bizi Söyler müzik programı görünüyor. Yılbaşı akşamı Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici konuklarıyla beraber ekranlarda olacak.

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