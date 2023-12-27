Oscar ödüllü "Parasite" filminin oyuncusu Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu

'Parasite', Paju', 'Dr. Brain' ve 'Payback' adlı yapımlarda da yer alan ünlü oyuncu Lee Sun-kyun, Güney Kore'nin başkenti Seul'de yer alan parklardan birinde, aracının içinde bilinçsiz bir şekilde bulundu. Ülkenin haber ajansı Yonhap, aktörün intihar etmiş olabileceğinden şüphe edildiğini aktardı. Lee Sun-kyun’un yanında tüter halde bir kömür bloğu olduğu da aktarılıyor.

19 saat ifade vermiş

Lee hakkında, esrar ve psikoaktif uyuşturucu kullanmak suçlamaları ile soruşturma yürütülüyordu. Ülke medyası, uyuşturucu soruşturması sonrası aktörün televizyon ve reklam işlerini kaybettiğini aktarıyor. Güney Kore’de uyuşturucu kullanımı ağır suç kapsamında soruşturuluyor. 48 yaşındaki Lee’nin haftasonu 19 saat boyunca ifade verdiği kaydediliyor. Polisin Lee’nin evinde bir not bulduğu da aktarılıyor.

2020 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film seçilerek, Oscar tarihinde ilk kez İngilizce olmayan bir yapım olarak bu ödülü kazanan film olan Parazit (Parasite), daha önce de dünya çapında pek çok ödül kazanmıştı.