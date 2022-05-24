Oyuncu Fulya Zenginer anne oldu! "Güneşimiz doğdu"

'Küçük Kadınlar' (2008-2011) dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle hafızalara kazınan, hamilelik döneminde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla ilgi odağı olan Fulya Zenginer, oğlu Milan'ı kucağına aldı.

“GÜNEŞİMİZ DOĞDU”

Zenginer, müjdeli haberi Instagram hesabından “15 saatlik zorlu bir süreçten sonra sabah saatlerinde güneşimiz doğdu… Toparlanmaya çalışıyorum sevginizi ve dualarınızı hissediyorum ” notuyla paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Fulya Zenginer Evren (@fulyazenginer)'in paylaştığı bir gönderi

3 kilo 525 gram ve 50 cm olarak dünyaya gelen Milan bebeğin de gayet iyi olduğu belirtildi. Fulya Zenginer, çarşamba günü doğum yaptığı hastaneden taburcu olacak.

“ÇOK UZUN İKİ GÜNDÜ”

Kuntay Tarık Evren de “Çok uzun iki gündü. Arayan, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız… Bu sonsuz mutluluğu herkesin yaşaması dileğiyle…” dedi.

"MİLAN YOLA ÇIKTI"

Ünlü oyuncu, Instagram'da son olarak hastane odasından paylaşım yapmış, "Geliyor. Biliyorum kardeşim gibi sevinerek, heyecanlanarak bu anı benimle bekleyenler var. O yüzden paylaşmaktan çok mutluluk duyuyorum. Dünyanın en tatlı ağrısı, benim için kimse daha önce böyle bir yolculuğa çıkmamıştı ve Milan yola çıktı" mesajını yazmıştı.