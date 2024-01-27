Oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi! Son durumu Ebru Destan paylaştı

Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Bey'i Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdi.

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Oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi! Son durumu Ebru Destan paylaştı - Resim : 1

Bir Demet Tiyatro, Bir Başkadır, Vavien ve Kızılcık Şerbeti gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi. Kötü haberi eski manken Ebru Destan duyurdu.

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Oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi! Son durumu Ebru Destan paylaştı - Resim : 2

Ebru Destan, “Settar abim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş. Bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerim. Seni seviyoruz.” İfadelerini kullandı.

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Oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi! Son durumu Ebru Destan paylaştı - Resim : 3

İşte Ebru Destan'ın sosyal medyasından yaptığı o paylaşım...

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Oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi! Son durumu Ebru Destan paylaştı - Resim : 4

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise, usta oyuncunun son durumuna ilişkin bazı detaylar belli oldu: