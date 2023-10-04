Paris Hilton, Paris Moda Haftası'nda podyumda siyah elbisesi ile büyüledi

Sosyetik isim olarak bilinen Paris Hilton, Fransa'nın başkenti Paris'te moda şovunda boy gösterdi. 42 yaşındaki DJ, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Mugler defilesinde yürüdü.

Siyah mini elbisesi ile büyüledi

Derin bacak dekolteli siyah mini elbisesiyle podyumda yürüyen Hilton'a podyumda fırtına estirirken, en büyük desteği, defileyi ön sırada izleyen kardeşi Nicky Hilton verdi.

İki kardeş, Paris Moda Haftası'nı birlikte takip etmiş, en son Stella McCartney defilesini birlikte izlemişti.

"Podyumda yürürken hayallerim gerçek oldu"

Paris Hilton geceye dair fotoğrafları sosyal medya hesabından "Bu gece #PFW için podyumda yürürken hayallerim gerçek oldu. Çok ikonik! Seni seviyorum @Cadwallader! Büyük gecenizin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum! Başka bir destansı koleksiyon için tebrikler" notuyla paylaştı.