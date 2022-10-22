Rihanna'dan hamilelik itirafı: ''Hamile olmak da bir spordur''

Müzisyenliğinin yanı sıra milyarder bir girişimci olarak da adından sıkça söz ettiren Rihanna, markası Savage X Fenty'yi genişleteceğini açıkladı. Yeni bir spor giyim serisi piyasaya süreceğini belirten Barbadoslu şarkıcı, hamileliği hakkında da konuştu.

Savage X Fenty Sport adındaki yeni koleksiyonunu görücüye çıkarmaya hazırlanan şarkıcı, Vogue dergisine verdiği röportajda hamilelik sonrası spor giyime yönelmenin onun için çok doğal bir gelişme olduğundan bahsetti.

"HAMİLE OLMAK DA BİR SPORDUR"

ASAP Rocky ile ilk çocuklarını kucağına alan yıldız, "Günlük hayattan ilham aldım. Her şey bir spordur. Hamile olmak da bir spordur” ifadelerini kullandı.

İç çamaşırından ilham alan parçalar, taytlar ve dekolteli sütyenlerin yer aldığı koleksiyonda spor giyim tasarımcısı olan Adam Selman ile çalışan müzisyen, "Parçalar çekici ve sizi sarıyor, aynı zamanda işlevsel ve tüm Sport koleksiyonunu tanımlayan şey de bu" dedi.

ADI HALA BİLİNMİYOR

Şarkıcı, ASAP Rocky ile birlikteliğinden ilk bebeğini 13 Mayıs'ta dünyaya getirmişti. Bebeğin adı hala açıklanmadı.

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