Ryan Condal açıkladı: House of Dragons dizisinde Velaryonlar neden siyah?

House of Dragons dizisinde yer alan Velaronlar'ın neden siyah olduğu herkesin aklında koca bir soru işareti oluşturdu. Bunun cevabını Ryan Condal şöyle verdi: “Bence o kadar basit değildi” dedi. "Bence başarılı bir seçim olmasının nedeni... üzerinde düşünülmüş olmasıydı. Bu sadece yapmacık bir şekilde yapılmadı ya da sadece yapılmış olmak için yapılmadı.”

"Yıl 2022," dedi. “Bu, eskiden yapılan şovlardan farklı bir dönem. Sadece Amerika'da değil, aynı zamanda güneşin altındaki tüm renkleri temsil eden her türden farklı dili konuşan birçok ülkede inanılmaz çeşitlilikte bir izleyici kitlesine sahibiz. Ve bunların bir kısmının ekrana yansıdığını görmek gerçekten önemli. Bu bir fantezi dünyası. Bence bu tarihi bir kurgu parçası olsaydı, daha incelikli bir tartışma olurdu."

Condal, TheGrill'e verdiği bir röportajda bu kararın sadece "House of Dragons'un" daha çeşitli hale getirmeye karar vermek kadar basit olmadığını söyledi.

Condal şu cümlelerle açıklığa kavuşturdu: "Bence o kadar basit değildi. Bence başarılı bir seçim olmasının nedeni, açıkçası – yani, herkes asla mutlu olmayacak – başarılı olmasının nedeni, bunun düşünülmüş olması, sadece kusurlu bir şekilde yapılmamış olması ya da öylece yapılmamış olmasıdır. "Özellikle Velaryons'a gitmemizin nedeni, bunun gösterideki en fantastik yarış gibi hissettirmesiydi ve bu, kayıp bir kıtadan, hakkında pek bir şey bilmediğimiz insanlarmış gibi hissettirdi," dedi. "Hepsinin gümüş saçlı olduğunu biliyoruz, bazılarının ejderhalara yakınlığı olduğunu biliyoruz. Ve kitaplarda ve dizide alıntılandığı gibi, onların insanlardan çok tanrılara daha yakın görüldüğünü biliyoruz. Peki tüm bunlar neye benziyor? George'un bu kitapları yazmaya başladığı zaman bahsettiği bu makale, tüm Velaryons'ı ve gümüş saçlı oldukları göz önünde bulundurarak, siyah yapmaya karar verdik." dedi.

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