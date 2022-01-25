Sadakatsiz dizisi bu hafta yayınlanmayacak! Berkay Ateş de koronavirüse yakalandı

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi 'Sadakatsiz' dizisi Çarşamba günleri ekranlara geliyor. Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz'den izleyicileri üzecek bir haber geldi. 26 Ocak Çarşamba akşamı 47'nci bölümüyle izleyici karşısına çıkması gereken dizi, yayınına bir hafta ara verdi.

BERKAY ATEŞ'İN DE KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Cansu Dere'nin ardından başrol oyuncularından Berkay Ateş'in de koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Ateş, hastalığı evinde dinlenerek geçiriyor.

Kanal D ve Medyapım yaptıkları yazılı açıklamada şu satırlara yer verdi: “Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz’in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere…”

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SADAKATSİZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 46'ncı bölümde; Ali ve İpek’in yılbaşı gecesi yaptıkları kazadan sağ kurtulmaları herkesi rahatlattı. Ancak bu sırada Asya ve Volkan’ın birbirine kenetlenmesi Aras’ı rahatsız etti. Öfkesine hakim olamayan Aras, Volkan’ın gizli kamera hamlesini öğrenince deliye döndü. Aras’ın bu duruma gelmesine sosyal medyadan yorum yağdı.

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