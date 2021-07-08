Scarlett Johansson ikinci çocuğuna hamile!

Geçtiğimiz yıl ekim ayında ABD'nin en ünlü talk-show programlarından 'Saturday Night Live'ın senaristliğini yapan Colin Jost ile nikah masasına oturan Scarlett Johansson'ın hamile olduğu ortaya çıktı.

DOĞUMA AZ BİR SÜRE KALDI

Page Six’in haberine göre; 36 yaşındaki Johansson'ın bebek beklediği ve doğumuna çok az bir süre kaldı.

BİR ÇOCUĞU DAHA VAR

Scarlett Johansson'ın, 2014 yılında Romain Dauriac ile yaptığı evlilikten 6 yaşında Rose Dorothy adında bir kızı bulunuyor.

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