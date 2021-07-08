Scarlett Johansson ikinci çocuğuna hamile!
Hollywood yıldızı Scarlett Johansson'un bir süredir gözlerden uzak olma sebebi ortaya çıktı. Mutlu bir evlilik sürdüren Johansson'ın ikinci kez anne olacağı belirtildi.
Geçtiğimiz yıl ekim ayında ABD'nin en ünlü talk-show programlarından 'Saturday Night Live'ın senaristliğini yapan Colin Jost ile nikah masasına oturan Scarlett Johansson'ın hamile olduğu ortaya çıktı.
DOĞUMA AZ BİR SÜRE KALDI
Page Six’in haberine göre; 36 yaşındaki Johansson'ın bebek beklediği ve doğumuna çok az bir süre kaldı.
BİR ÇOCUĞU DAHA VAR
Scarlett Johansson'ın, 2014 yılında Romain Dauriac ile yaptığı evlilikten 6 yaşında Rose Dorothy adında bir kızı bulunuyor.
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