Selena Gomez, Petra Collins'in yeni 'Spiral' filminde başrolde

Evet, artık eski bir influencer’ın sosyal medya bağımlılığının konu alındığı filmlere eleştirel bakma dönemindeyiz. Deadline’ın haberine göre de filmin temel olarak ele aldığı konu, “Karakterin sosyal medyaya bağımlılığı, vücudunun tam anlamıyla parçalanmasına neden oluyor.”

Bu gönderiyi Instagram'da gör Petra Collins (@petrafcollins)'in paylaştığı bir gönderi

Senaryo, Phoebe Fisher'ın ek revizyonları eşliğinde Melissa Broder ve Collins tarafından hazırlandı. Pek çok yıldız ismin de kadrosunda yer alacağı film şimdiden epey merak konusu. Gomez cephesindeki son gelişmelerden biri de Steve Martin ve Martin Short'un da rol aldığı, bir Hulu dizisi olan Only Murders in the Building'in çekimlerini bitirmesi. Ayrıca Sony Animation’ın Hotel Transylvania: Transformia filminde Mavis karakterinin seslendirmesi ile de geri dönüyor oluşu.

Gomez ve Collins'in tanışıklığı ise eskilere dayanıyor. Collins, Selena Gomez’in Fetish klibinde onu epey etkilemişti. Bu film ise Collins’in uzun metrajlı ilk yönetmenlik denemesi olacak.

Müzik kariyeri açısından ise geçtiğimiz günlerde üzücü bir açıklama yapmıştı Gomez, hatta emekli olabileceğini ima etmekten öte açık açık belirtmişti. Mart ayında Vogue'a; "İnsanlar sizi ciddiye almadığında müzik yapmaya devam etmek zor. "Ne anlamı var?" diye düşündüğüm anlar yaşadım. Neden bunu yapmaya devam ediyorum? Sanırım bir dahaki sefere albüm yaparsam daha farklı olacak. Müziği, belki emekliye ayrılmadan önce son bir kez daha denemek istiyorum. " sözlerine yer vermişti.

