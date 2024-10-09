Serenay Sarıkaya'dan 'leoparlı koltuk' açıklaması: O fiyatlar doğru değil

Hürriyet’ten Sayit Durmaz’ın haberine göre salondaki leopar desenli koltuğunun fiyatı 600 bin TL olduğu iddia edilen Sarıkaya “Koltukların fiyatları ile ilgili çok tutarsız şeyler yazılıyor. O rakamlar doğru değil. Herkes ne kadara alıyorsa o rakamlara aldım ben de. İlk defa evimin kapılarını açtım. Biraz da tedirgin olmadım değil” dedi.