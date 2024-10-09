Serenay Sarıkaya'dan 'leoparlı koltuk' açıklaması: O fiyatlar doğru değil
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya katıldığı bir davette son günlerde çok konuşulan eviyle ilgili açıklama yaptı. Leopar desenli koltuğunun fiyatı 600 bin TL olduğu iddia edilen oyuncu “Koltukların fiyatıyla ilgili çok tutarsız şeyler yazılıyor. O rakamlar doğru değil." dedi
Serenay Sarıkaya, Refik Anadol’un Akbank Genel Müdürlüğü için tasarladığı eserin açılışına katıldı. Oyuncu davette bir dergi çekimi için kapılarını açtığı lüks evine gelen yorumlar hakkında konuştu. O haberi buradan okuyabilirsiniz: Serenay Sarıkaya'nın evi
Hürriyet’ten Sayit Durmaz’ın haberine göre salondaki leopar desenli koltuğunun fiyatı 600 bin TL olduğu iddia edilen Sarıkaya “Koltukların fiyatları ile ilgili çok tutarsız şeyler yazılıyor. O rakamlar doğru değil. Herkes ne kadara alıyorsa o rakamlara aldım ben de. İlk defa evimin kapılarını açtım. Biraz da tedirgin olmadım değil” dedi.
Serenay Sarıkaya evindeki detayları anlatırken, “Evi düşünmeye başladığımda aklıma ilk gelen şey dev bir leopar koltuk oldu. Nedenini bilmiyorum ama bu fikre takıntılıydım. Her şeyin sade olmasını istiyordum ama sadece bu kanepe benim imza parçam olacaktı. Adeta evin ortasında neredeyse bir sanat eseri gibi.” diye açıklamıştı.
Serenay Sarıkaya, İstanbul'daki merak uyandıran evinin kapılarını AD Middle East dergisine açmıştı. Dergideki fotoğraflar, Žiga Mihelčič ve İbrahim Ozbunar imzası taşıyor. Videolar ise Artem Levashov imzasına sahip.