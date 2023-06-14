Serenay Sarıkaya'dan Umut Evirgen sorularına yanıt

Serenay Sarıkaya'ya eski aşkı Umut Evirgen'in ayrılığın ardından kendisinin eğlenirken çekilen bir fotoğrafına, "Hak etti" yorumunu yapmasını hatırlattı. Sarıkaya'dan Umut Evirgen sorularına yanıt geldi.

Serenay Sarıkaya'dan Umut Evirgen sorularına yanıt

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında 'Alice Müzikali'nin veda partisinden dans görüntülerini paylaşan Serenay Sarıkaya'ya eski sevgilisi Umut Evirgen'den yorum gelmişti. 

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"EEE, NE VAR BUNDA?"

Gazeteciler ünlü oyuncuya, eski aşkı Umut Evirgen'in ayrılığın ardından kendisinin eğlenirken çekilen bir fotoğrafına, "Hak etti" yorumunu yapmasını hatırlattı. Serenay Sarıkaya, bu soruya, "Eee... Ne var bunda?" demekle yetindi.

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"ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIM"

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; SHOW TV'nin fenomen dizilerinden 'Aile'de 'Devin' karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya, Yunanistan tatilinin ardından İstanbul'a döndü.

Katıldığı davette objektiflere yansıyan Serenay Sarıkaya, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Sarıkaya, "Geçtiğimiz günlerde tatildeydim. Yunanistan'a gittim. Deniz, kum, güneş... Şimdi çalışmaya başlayacağım" ifadelerini kullandı.

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