Sevenlerini yasa boğan haber... Sevenleri Billur Kalkavan'ı güzel sözlerle andı

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan hayatını kaybetti. Billur Kalkavan'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Billur Kalkavan'ın ani vefatı sanatçı dostlarını yasa boğdu. Ünlü isimler duygularını sosyal medyada dile getirdi.

SEVENLERİNDEN MESAJ

Oyuncu Doğa Rutkay, Instagram hikayesinde şu sözlere yer verdi: Elveda Billur! Mekanın cennet olsun.

Armağan Çağlayan:"Ahhhhhh Billur…. Ahhhhhh… Yattığın yer incitmesin… Ben Billur Hanım dediğim zaman, bana çok kızardı… Billur de bana derdi… Nurlarda uyu Billur... " dedi.

Nursel Köse: "Büyük bir kayıp daha Billur Kalkavan; ailesi ve sevenlerinin başı sağ olsun."

Hamdi Alkan: "Billur Kalkavan aramızdan ayrıldı. Işıklar içinde huzurla uyu Billurum."

Ayşe Özyılmazel: "Kendi gibi olmayı seçmiş, cesur, farklı, dobra, hayvansever, kural dışı, kalp sesine dikkat kesilmiş güzel ruh hoş çakal."

Hilal Özdemir: "Mekanı cennet olsun çok üzgünüm... "Yalan Dünya" bir varsın bir yoksun."