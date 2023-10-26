Simge Sağın, 46 kiloya indiğini açıkladı

Şarkıcı Simge Sağın, hedeflediği kiloya düştü. Sağın spor salonundaki fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Simge Sağın, 46 kiloya indiğini açıkladı

Şarkıları ve sahne kostümleriyle sık sık gündeme gelen Simge Sağın, uzun zamandır hayali olan kiloya indi.

“46 kilo”

41 yaşındaki şarkıcı son halini Instagram hesabından “46 kilo” notuyla paylaştı.

Pilates yaptığı anlardan bir fotoğraf yayınlayan Simge Sağın’a takipçilerinden beğeni yağdı.

Simge Sağın, 46 kiloya indiğini açıkladı - Resim : 1

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