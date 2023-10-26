Simge Sağın, 46 kiloya indiğini açıkladı Şarkıcı Simge Sağın, hedeflediği kiloya düştü. Sağın spor salonundaki fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. 26 Ekim 2023 Şarkıları ve sahne kostümleriyle sık sık gündeme gelen Simge Sağın, uzun zamandır hayali olan kiloya indi. “46 kilo” 41 yaşındaki şarkıcı son halini Instagram hesabından “46 kilo” notuyla paylaştı. Pilates yaptığı anlardan bir fotoğraf yayınlayan Simge Sağın’a takipçilerinden beğeni yağdı. MagazinSimge Sağın böcek korkusunu anlattı: Nerede görsem koşarak kaçıyorum sık okunanlar 30 yıllık bir peri masalı: Lionel Messi ve Antonela Roccuzzo Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında bilmeniz gereken 10 detay Bu 9 ifadeden birini her gün kullanıyorsanız ilişkiniz iyidir astro haber 28 Ekim burçları neler bekliyor? 27 Ekim burçları neler bekliyor? 26 Ekim burçları neler bekliyor? magazin Yalı Çapkını ekibinden 29 Ekim kutlaması: Bu video paylaşıldı Erdal Özyağcılar iyilik yaptı, kötülük buldu! 'Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman'dan 'estetik' yorumu