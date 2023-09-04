Simge Sağın böcek korkusunu anlattı: Nerede görsem koşarak kaçıyorum

Yaz boyunca Alaçatı'da sahneye çıkan Simge Sağın, Çeşme sezonunun son konserini cumartesi gecesi gerçekleştirdi. 'Aşkın Olayım' şarkısı ile son dönemde gündemde olan Sağın, bir ara şarkı söylerken sahneye gelen bir böceği görünce yer değiştirip klarnetçisinin yanına gitti.

"KORKUMU BİR TÜRLÜ YENEMEDİM"

Milliyetin haberine göre ünlü popçu, “Böcek korkumu bir türlü yenemedim. Çocukluğumdan beri yıllarca ormanlarda kamp yapan birisi olarak hâlâ alışamadım böceklere. Nerede görsem koşarak kaçıyordum. Koşan bir çocuktum hep” açıklamasını yaptı.

Gecenin ikinci yarısında arabesk parçalara geçiş yapan Simge Sağın, “Arabesk saatim geldi” diyerek değişiklik yaptı.