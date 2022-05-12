Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez boşandı! Boşanmanın ardından açıklama geldi

Ünlü popçu Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019 tarihinde Amsterdam'da nikah masasına oturmuştu. 9 ay evli kalan çift, ani bir kararla boşanmış; ayrılığa Kıratlı'nın kıskançlık krizlerinin neden olduğu iddia edilmişti. Birbirlerinden uzak kalmaya 20 gün dayanabilen ünlü çift, yeniden bir araya gelmiş ve Şubat 2021'de ikinci kez nikâh masasına oturmuştu. Mutluluğu yakalayamayan çift, dün Beykoz Adliyesi'ne gelerek evlilikleri bitirdi.

Duruşma üç dakika sürdü

Üç dakika süren duruşmaya Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, avukatlarıyla birlikte geldi. İkili, mahkeme koridorunda karşılıklı otursa da hiç konuşmadı.

"Biraz fazla cesuruz"

Adliye çıkışı görüntülenen Burcu Kıratlı, "Bir şey söylemeyeceğim. Şu an hissizim açıkçası. Pek de bir şey söylemeye gerek yok. İki boşanma, biraz fazla cesuruz" dedi.

"Boşanırken bir şey hissetmedim"

Boşandıktan sonra adliye önünde magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Sinan Akçıl, "Zaten 5 aydır ayrıyız. Malumun ilanı. Herkes için hayırlısı olsun. İlk boşanmada da bu kapıdan çıkmıştık. Böyle şeyler olabiliyor. Ayrılık her zaman gerçekleşiyor, söyleyecek bir şey yok. Uzun süredir ayrı olduğumuz için ayrılırken ben de çok bir şey hissetmedim. Zaten 5 aydır evli gibi değildik. Bu süreçte kurtarmak için bir şey yapmadık. Mal paylaşımı konusunda gizlilik kararı var ama gereken her şey yapılacak. Kırgınlığım yok, Burcu çok değerli bir insan. Çok güzel bir hikayeydi ama her hikayenin sonu olabiliyor. Bundan sonra da görüşmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.