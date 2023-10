'The Walking Dead'in yıldızı kansere yakalandı

'For Life', 'Mr. Robot' ve 'The Walking Dead' gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran 53 yaşındaki ABD'li oyuncu, yönetmen ve senarist Erik Jensen, kolon kanserine yakalandı.

Ailesi, “Dr. Steven Edwards'ı oynayan Erik Jensen'e yeni kanser teşhisi konuldu ve bu, kendisi ve ailesi için büyük bir belirsizlik dönemi. Eğer ona bir şeyler göndermek istiyorsanız" açıklamasıyla ünlü aktöre destek istedi.

Ayrıca Jensen'in ailesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında oyuncu için 300 bin dolarlık yardım toplanması gerektiği açıklandı.

Jensen, son olarak Deadline, Rebel Girl ve The Collaboration olmak üzere iki filmde post prodüksiyon rollerinde çalıştı. Ayrıca For Life ve The Equalizer dizilerinde de rol aldı.