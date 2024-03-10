Ünlü oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, İstanbul'da yaşamını yitirdi. Kızı Sibel Aybar'ın açıklamalarına göre, Kayhan Yıldızoğlu yaşlılıktan kaynaklı doğal sebeplerden dolayı vefat etti. Sibel Aybar şu açıklamaları yaptı:

Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı. Cenazemiz Pazartesi günü öğlen namazında Levent'ten kaldırılacak. Babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy'e defnedilecek

28 Mayıs 1933'te İstanbul Yeşilköy’de doğan usta isim 200'ün üstünde filmde ve televizyon dizisinde rol almıştı. Bir röportajında "250'yi buldu. Ben inanmıyordum ama kayıtlarda çıktı. Diziler, tiyatrolar hariç" demişti.