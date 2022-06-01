Ve Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı: Amber Heard'den ilk sözler

ABD'de altı haftalık sansasyonel Johnny Deep-Amber Heard davasında kazanan taraf belli oldu... Depp, Heard, çiftin arkadaşları, uzman tanıklar ve hatta Depp'in eski ortağı olan süper model Kate Moss'un haftalarca süren ifadelerinin ardından jüri 58 yaşındaki aktörün lehine karar verdi. Depp'e tazminat olarak 10 milyon dolar ve cezai tazminat olarak 5 milyon dolar ödenmesine karar verildi.

Jüri, Amber Heard'ın, 2018 yılındaki Washington Post makalesinde "aile içi istismarı temsil eden bir halk figürü" olarak tanımladığı eski eşini karaladığına karar verdi.

olarak tanımladığı eski eşini karaladığına karar verdi. Depp, Heard'den 15 milyon dolar tazminat alma hakkı kazandı.

Jüri ayrıca, Depp'in avukatı Adam Waldman'ın Daily Mail'e yaptığı açıklamayla Heard'ın hakarete uğradığına karar verdi.

Bunun için de Amber Heard, Depp'ten 2 milyon dolar tazminat aldı.



Jüri, Heard'ın Johnny Depp'e yönelik iftira iddialarından ikisinin ise tam olarak kanıtlanmadığına karar verdi.



BBC'nin haberine göre Jüri, Heard'in evlilikleriyle ilgili iddialarının yanlış olduğunu belirterek Depp dışındaki insanlara da iftira niteliğinde olduğunu belirtti. Aynı zamanda Heard'in hareketlerinin 'kötü niyet' taşıdığını aktardı.



Depp, Heard'ün 2018'de Washington Post'a yazdığı makalede isim vermeden ev içi şiddet mağduru olduğunu söylemesi üzerine eski eşi aleyhine iftira davası açmış ve 50 milyon dolar tazminat istemişti.

Deep iddiaların kariyerini sona erdirdiğini ve itibarını mahvettiğini söylemişti. Heard de karşı dava açarak 100 milyon dolar tazminat talep etmişti.

AMBER HEARD'DEN İLK SÖZLER

Amber Heard karar sonrası açıklama yaptı ve şunları söyledi: “Bugün hissettiğim hayal kırıklığı kelimelerin ötesinde. Kanıt dağının, hala eski kocamın orantısız gücüne, etkisine ve egemenliğine karşı koymak için yeterli olmamasına üzüldüm"

Amber Heard, bu kararın diğer kadınlar için ne anlama geldiği konusunda daha da hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "Zamanı, sesini yükselten bir kadının alenen utandırılabileceği ve küçük düşürülebileceği bir zamana geri götürüyor" diyor.

Johnny Deep'in avukatlarının, jürinin, kesin olan kanıtları görmezden gelmesini sağlamayı başardığına inanan Amber Heard, "Bu davayı kaybettiğim için üzgünüm. Ama bir Amerikalı olarak sahip olduğumu düşündüğüm bir hakkı - özgürce ve açıkça konuşma hakkını - kaybetmiş gibi göründüğüm için daha da üzgünüm" diyor.

Devam edecek