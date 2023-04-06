Yalı Çapkını 27. bölüm 3. fragmanı: Seyran'ı almadan gitmem!

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 27. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.

7 Nisan Cuma akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan Yalı Çapkını'nın tanıtımında; Kazım Halis ağayla konuşmak için yalıya gelir. Böylece işler daha da gerginleşir. Pelin, Zerrin ve Seyran üçgeninde iyice sıkışan Ferit, durumları kontrol edemez hale gelir. Ferit'in Seyran'a gidip onu götüreceğini söylemesi ve Kazım'a da karşı çıkması da ayrıca dikkat çekiyor.

YALI ÇAPKINI 27. BÖLÜM 3. FRAGMANI