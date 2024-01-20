Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü? Yalı Çapkını 54. bölümde neler oldu? 

Yalı Çapkını dizisinin dün akşam yayınlanan 54. bölümünde Kazım Ağa kanlar içinde bir ağaca bağlanmış olduğu görülüyor. Son bölümün ardından Yalı Çapkını dizinde Kazım Ağa öldü mü sorusu internette çok arananlar arasına girdi. Ancak şu ana kadar Kazım karakterini canlandıran Diren Polatoğulları'nın diziden ayrıldığına dair herhangi bir bilgi, herhangi bir açıklama bulunmuyor.