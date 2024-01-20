Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü? Yalı Çapkını 54. bölümde neler oldu?
Yalı Çapkını dizisinin dün akşam yayınlanan 54. bölümünde Kazım Ağa kanlar içinde bir ağaca bağlanmış olduğu görüldü. Son bölümün ardından Kazım Ağa öldü mü sorusu internette çok arananlar arasına girdi.
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un Yalı Çapkını dizisi Star TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dün akşam yayınlanan 54. bölüm ise soru işaretleri bıraktı.
Yalı Çapkını dizisinin dün akşam yayınlanan 54. bölümünde Kazım Ağa kanlar içinde bir ağaca bağlanmış olduğu görülüyor. Son bölümün ardından Yalı Çapkını dizinde Kazım Ağa öldü mü sorusu internette çok arananlar arasına girdi. Ancak şu ana kadar Kazım karakterini canlandıran Diren Polatoğulları'nın diziden ayrıldığına dair herhangi bir bilgi, herhangi bir açıklama bulunmuyor.
Yalı Çapkını 54. bölümde neler oldu?
Seyran ve Gülgün, Latif Bey'e dair öğrendikleri gerçeklerin şokunu yaşarken, nasıl bir hamle yapacaklarına karar vermeye çalışırlar. Kendi ayakları üzerinde durmak için bir yerden başlamak isteyen Seyran kolları sıvar. Fakat bu mücadelesini önemsiz gören Gülgün ile karşı karşıya gelir.
Yeni bir başlangıç yaparak kendi markasını yaratmak isteyen Ferit, Nevra'yı ikna etmek çabalamayı sürdürürken, Ferit'ten yeterince sevgi ve ilgi göremediğini düşünen Pelin bu duruma isyan eder. Tüm bu yaşananlara en yakından şahit olmak Seyran için hiç kolay olmaz.