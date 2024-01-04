Yargı dizisinde beklenmedik ayrılık! Yeni dizisi için veda ediyor

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı, Sema Ergenekon’un yazdığı, Ali Bilgin’in yönettiği Yargı 3. sezonda da severek takip ediliyor. Emmy Ödüllü dizide bomba bir ayrılık yaşanacak.

Hüseyin Avni Danyal projeye veda edecek

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin Metin amiri Hüseyin Avni Danyal projeye veda edecek.

Usta oyuncu Kanal D’nin iddialı yeni dizisi “Taş, Kağıt, Makas”la anlaştı. MF Yapım imzalı diziyi Yusuf Pirhasan yönetecek, Uğraş Güneş’in ise yazdığı dizi hafta başına doğru sete çıkacak.

“Remember: War Of The Son” dizisinden uyarlanan dizide Hüseyin Avni Danyal “Kadri” karakterini canlandıracak ve dişli avukat Harun’un (Ozan Güven) akıl hocası olarak seyirci karşısına çıkacak. Ekin Koç (Umut), Serra Arıtürk (Alev), Burak Yörük (Fecir), Aytaç Uşun (Azad) ve Hande Ataizi rol alacak. “Taş, Kağıt, Makas”ın bugün okuma provası yapılıyor.