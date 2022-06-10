Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyor

Şarkıcı Zeynep Bastık ile Tolga Akış, geçen sene temmuz ayında görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Çift, evliliklerinin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılık kararı aldı. Evleri ayıran ikili, temmuz ayında anlaşmalı olarak boşanacak.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz sene 3 yıllık beraberliğin ardından menajeri Tolga Akış ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ayrılma kararının ardından Zeynep Bastık, birlikte yaşadıkları Levent’teki evden ayrıldı ve kendine Ulus’ta yeni bir daire kiraladı.

TEMMUZ AYINDA BOŞANACAKLAR

Çift, evliliklerinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı. İkili, evliliklerinin birinci senesi dolmadığı için kanunen anlaşmalı boşanma davası açamadı. Bu yüzden anlaşmalı boşanma için çiftin, mahkemeye temmuz ayında başvuracağı öğrenildi.

ZEYNEP BASTIK, SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Şarkıcı Zeynep Bastık, Instagram hesabından Akış'ı öptüğü bir fotoğrafı paylaşarak şu sözleri yazdı: "Tolga benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazla oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz, birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya ve aile kalmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz. Ve birbirimizi çok seviyoruz"