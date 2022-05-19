2022 mezuniyet modası: Bu yıl koyu renkler yerini açık tonlara bıraktı! İşte trendler...

Retony kurucu ortağı stil danışmanı Yasemin Eke, mezuniyet ve özel geceler için koyu renklerin yerini şimdiden açık renklere bıraktığını ve bu yıl en çok lila, sarı ve mavi tonlarının görüleceğini belirtti. Ayrıca, Yasemin Eke, 2022 mezuniyet ve abiye trendleri hakkında bilgi verdi.

Yılın en heyecanlı döneminin yaklaştığını vurgulayan Eke, “İlkbahar gelince mezuniyet balosu telaşı başlıyor demektir. Hiç kuşkusuz mezuniyet balosu hayattaki en önemli günlerden biri. Yeni başlangıçların ve heyecan dolu vedaların yaşandığı o günde güzel ve şık hissetmek çok önemli. İki yıldır es geçtiğimiz davetler ve mezuniyetlere artık hazır hissediyoruz.

2022 Mezuniyet Modasında Tek Omuzlu Elbiseler Ön Planda

Bu yıl sadece kokteyl veya parti elbiselerinde değil uzun gece elbiselerinde de en çok tek omuzlu elbiseleri göreceğiz. Hem aşırı dekolte olmaması hem de her vücut tipine rahatlıkla olması tek omuzlu asimetrik elbiseleri çelici kılıyor. 90’ların sonundan günümüze tekrar gelen bu trendi hemen hemen her yerde rahatlıkla bulmak mümkün.

Lila, Sarı ve Mavi Tonlar Aradan Sıyrılıyor

Koyu renkler yerini şimdiden canlı ve açık renklere bırakmaya başladı bile. Bu yıl en çok lila, sarı ve mavi tonlarını göreceğiz, bunların arasında size en yakışan tonu bulduğunuzda da artık hazırsınız demektir.” dedi.

İki ve Üç Parçalı Kıyafetler ve Balon Kol

Kıyafetlerin tek parça olabileceği gibi kombin şeklinde iki veya daha fazla parçadan da oluşabileceğini sözlerine ekleyen Eke, “Burada önemli olan seçilen parçaların birbirine uyum göstermesi. Kült dönemlerin elbiseleri hem zarif hem de bir o kadar şık ki… Bu yaz 1940’lı yıllar ve 2022 karışımı elbiseler rövanşta. İnci zarafetinde olan bu elbiseler çok fazla ilgi çekmeye başladı. Ayrıca balon kol, adeta bir joker gibi her kıyafete uyum sağlayan detaylardan biri. Bu yaz hem abiye hem rahat olmak isteyenlerin tercihleri arasında."

Yırtmaçlar ve Cut Out Kıyafetler

"Boyu uzun göstermek isteyenler ise bacak üstündeki uzun yırtmaçları tercih etmeli. Önemli olan bu yırtmacın ön tarafta olması, yan taraflardaki yırtmaçların boyu kısalttığını unutmamak gerekir. Cut-Out denilen sırt veya bel kesik detaylı elbiseler de yine sıkça karşımıza çıkacak. Bunların hem vücudu saran hem de uçuşan kumaşlarda romantik olanlarını tercih edebilirsiniz. Tümü işlemeli olan elbiseler her ne kadar etkisini azaltmış olsa da, askılarda ya da sadece kemerde taşlı detayları bulunan elbiseler ise sıkça yine göreceğimiz parçalar arasında yer alıyor. " şeklinde konuştu.