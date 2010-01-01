Black Friday nedir ya da kampanyalardan kafanız karıştığı için
Black Friday kaç gün sürer diye düşünüyorsanız, doğru yerdesiniz. Hem Black
Friday’den eneler alabiliriz sorusuna cevap vereceğiz hem de en karlı
alışverişi nasıl yapacağınızı anlatacağız.
Black Friday, 1960’larda başlayan ekonomik kriz döneminde
satıcıların dükkanlarında büyük indirimler yaparak ayakta kalma çabasına
girmeleriyle ortaya çıktı. Birkaç yıl içinde geleneğe dönüşen bu indirim
dönemi, Philadelphia’da alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve yaşanan
izdihamdan dolayı Kara Cuma adını aldı. Yani Black Friday, işin gerçekten karanlık
yüzünü anlatıyor.
Trendleri ve alışkanlıkları belirleyen ABD, tarih konusunda da öncü oldu. Amerika ve Kanada’da her yıl Şükran Günü kutlamasının ardından sabah saatlerinde başlayan indirimler, gece yarısına kadar sürüyor. Özellikle büyük markalar hem mağazada hem de online alışverişte büyük indirimler sağlıyor. Yani her ne kadar kasım ayına yayılmış gibi görünse de her yıl kasım aynın son perşembesine denk gelen Şükran Günü’nün ardından cuma sabahı başlıyor ve gün boyunca devam ediyor.
Tüm yıl boyunca fiyatların en düşük seviyeye indiği Black
Friday dönemi özellikle online alışveriş sitelerinde kasım ayının son haftasına
yayılır. Black Friday 2020 yılında 27 Kasım gününe denk gelecek çünkü kasım
ayının son perşembesi kutlanacak olan Şükren Günü 26 Kasım günü kutlanacak.
Aslına bakarsanız her şey desek yanlış olmaz çünkü tüm markalar için bu dönem yılın en yüksek cirosunu elde etmek için büyük bir şans. Dolayısıyla bu alışverişi tek taraflı düşünmemek gerekiyor. Black Friday döneminde tekstil, kozmetik, ayakkabı ve aksesuarlar kadar ev mobilyası ve dekorasyonu, teknoloji ve elektroniik aletler de yüksek indirim oranlarıyla satışa çıkıyor.
Birçok markanın farklı satış stratejileri olsa da en kesin
bilgiyi fiyatları takip ederek alabilirsiniz. Black Friday gelmeden önce almak
istedikleriniz için bir liste hazırlarsanız, o güne kadar fiyatların gidişatını
kontrol ederek indirim olup olmadığını, hangi fiyatın daha avantajlı olduğunu
görebilirsiniz. Black Friday günü, sadece fiyat indirimleri değil farklı
kampanyalar da olabilir bu nedenle gözünüzü dört açmalısınız!
İhtiyaçlarınızı belirleyip listenizi hazırlamanız önemli. Böylece gereğinden fazla alışveriş yapma ihtimalini ya da önemli ihtiyaçları unutmamış olursunuz. Black Friday’de genellikle alışveriş eğilimi teknolojik ve elektronik ürünler üzerine olur. Hatta çoğu kişi bu tip alışverişler için Black Friday’i bekler. Kahve makinesinden elektrikli süpürgeye, bilgisayardan akıllı saate kadar tüm ihtiyaçlarınızı bu dönemde gözden geçirmelisiniz. Tekstil ürünleri yılın birçok zamanı farklı indirimlere girdiği için almasanız da olur ancak özellikle kışlık ihtiyaçlarınız için bazı ürünleri şimdiden almak isterseniz en uygun dönem Black Friday. Black Friday’de alıp stok yapabileceğiniz ürünleri de unutmayın. Özellikle kozmetik ürünler ve parfümler uzun ömürlü olduğu için ihtiyaçlarınızı yedekli satın alabilirsiniz. Önümüz yılbaşı olduğu için yeni yıl hediyelerini şimdiden, indirimli şekilde almak da mantıklı bir adım olur.
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