Bütün bir yıl boyunca aklımıza ya da favori listemize attığımız her şeyi en uygun fiyatlarla alma zamanı geldi çünkü Black Friday yaklaşıyor! Peki, Black Friday nedir? Black Friday ne zaman? Black Friday zamanı hangi ürünler indirime giriyor? İşte yanıtı...

Black Friday nedir ya da kampanyalardan kafanız karıştığı için Black Friday kaç gün sürer diye düşünüyorsanız, doğru yerdesiniz. Hem Black Friday’den eneler alabiliriz sorusuna cevap vereceğiz hem de en karlı alışverişi nasıl yapacağınızı anlatacağız.



BLACK FRİDAY NEDİR?

Black Friday, 1960’larda başlayan ekonomik kriz döneminde satıcıların dükkanlarında büyük indirimler yaparak ayakta kalma çabasına girmeleriyle ortaya çıktı. Birkaç yıl içinde geleneğe dönüşen bu indirim dönemi, Philadelphia’da alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve yaşanan izdihamdan dolayı Kara Cuma adını aldı. Yani Black Friday, işin gerçekten karanlık yüzünü anlatıyor.



BLACK FRİDAY NE ZAMAN?

Trendleri ve alışkanlıkları belirleyen ABD, tarih konusunda da öncü oldu. Amerika ve Kanada’da her yıl Şükran Günü kutlamasının ardından sabah saatlerinde başlayan indirimler, gece yarısına kadar sürüyor. Özellikle büyük markalar hem mağazada hem de online alışverişte büyük indirimler sağlıyor. Yani her ne kadar kasım ayına yayılmış gibi görünse de her yıl kasım aynın son perşembesine denk gelen Şükran Günü’nün ardından cuma sabahı başlıyor ve gün boyunca devam ediyor.

2020 YILINDA BLACK FRİDAY HANGİ GÜN OLACAK?

Tüm yıl boyunca fiyatların en düşük seviyeye indiği Black Friday dönemi özellikle online alışveriş sitelerinde kasım ayının son haftasına yayılır. Black Friday 2020 yılında 27 Kasım gününe denk gelecek çünkü kasım ayının son perşembesi kutlanacak olan Şükren Günü 26 Kasım günü kutlanacak.



BLACK FRİDAY'DE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİME GİRİYOR?

Aslına bakarsanız her şey desek yanlış olmaz çünkü tüm markalar için bu dönem yılın en yüksek cirosunu elde etmek için büyük bir şans. Dolayısıyla bu alışverişi tek taraflı düşünmemek gerekiyor. Black Friday döneminde tekstil, kozmetik, ayakkabı ve aksesuarlar kadar ev mobilyası ve dekorasyonu, teknoloji ve elektroniik aletler de yüksek indirim oranlarıyla satışa çıkıyor.

BLACK FRİDAY'DE GERÇEKTEN İNDİRİM OLUYOR MU?

Birçok markanın farklı satış stratejileri olsa da en kesin bilgiyi fiyatları takip ederek alabilirsiniz. Black Friday gelmeden önce almak istedikleriniz için bir liste hazırlarsanız, o güne kadar fiyatların gidişatını kontrol ederek indirim olup olmadığını, hangi fiyatın daha avantajlı olduğunu görebilirsiniz. Black Friday günü, sadece fiyat indirimleri değil farklı kampanyalar da olabilir bu nedenle gözünüzü dört açmalısınız!



BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİNDEN NE ALABİLİRİM?

İhtiyaçlarınızı belirleyip listenizi hazırlamanız önemli. Böylece gereğinden fazla alışveriş yapma ihtimalini ya da önemli ihtiyaçları unutmamış olursunuz. Black Friday’de genellikle alışveriş eğilimi teknolojik ve elektronik ürünler üzerine olur. Hatta çoğu kişi bu tip alışverişler için Black Friday’i bekler. Kahve makinesinden elektrikli süpürgeye, bilgisayardan akıllı saate kadar tüm ihtiyaçlarınızı bu dönemde gözden geçirmelisiniz. Tekstil ürünleri yılın birçok zamanı farklı indirimlere girdiği için almasanız da olur ancak özellikle kışlık ihtiyaçlarınız için bazı ürünleri şimdiden almak isterseniz en uygun dönem Black Friday. Black Friday’de alıp stok yapabileceğiniz ürünleri de unutmayın. Özellikle kozmetik ürünler ve parfümler uzun ömürlü olduğu için ihtiyaçlarınızı yedekli satın alabilirsiniz. Önümüz yılbaşı olduğu için yeni yıl hediyelerini şimdiden, indirimli şekilde almak da mantıklı bir adım olur.

