Zamanınız kısıtlı; kısa sürede güzel ve bakımlı görünmek istiyorsunuz ama ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Muhteşem görünmek için iki dakika yeter mi? Evet, kesinlikle.

Yüzünüzün her sabah pırıl pırılsaçlarınızın ve tırnaklarınızın sürekli bakımlı olduğunu düşünün, muhteşem olmaz mıydı? Ama gerçek hayat böyle değil ne yazık ki! Sürekli koşar adım bir yerlere yetişmeye çalıştığımız için her alanda kısa yollara yani püf noktalarına ihtiyacımız var. Eğer cildiniz veya saçlarınızla büyük dertleriniz yoksa akıllı ipuçları iki dakikada istediğiniz görünüme ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Bakımlı saçlar

Saçlarınızın güzel görünmesi için bakım ürünlerinden oluşan bir cephaneliğe ihtiyacınız olduğunu zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Saçlarınızı kurutmadan önce uçlarına 2-3 damla saç yağı sürün. Saçlarınızı fön fırçasıyla değil, parmaklarınızla şekil vererek ve havalandırarak kurutun. Eğer zamanınız gerçekten kısıtlıysa atkuyruğu yapın ve köpükle düzleştirin. Hacim vermek için kuru şampuan kullandıktan sonra saç spreyi sıkın. Gün boyu dalgalı saçlara sahip olmak istiyorsanız saçlarınızı yatmadan örmeniz ve sabah açtıktan sonra sprey sıkmanız yeterli.



Işıldayan bir cilt

Aydınlık, ışıl ışıl parlayan bir cilt her zaman sağlıklı görünür. Nemlendiricinize ya da fondöteninize cilde ışıltı veren bakım yağlarından ekleyin. BB, fondöten ve nemlendirici gibi üç farklı pigment ve karışımı bir arada kullanarak farklı ışıltılar yakalayabilirsiniz.



Temiz ve bakımlı

İki dakikada manikür yapmanız mümkün değil tabii ama tırnaklarınızı hem düzelten hem de parlatan çok yüzlü törpülerden yararlanabilirsiniz. Ten rengi ya da pastel pembe ojeler tırnaklarınızın her zaman bakımlı ve temiz görünmesini sağlar. Oje kurutucularını mutlaka sürün yoksa hoş olmayan sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.



Son dakika makyajı

Beş dakikanız varsa, tüm yüzünüze fondöten sürmenize gerek yok, lekeleri ya da kızarıklıkları kapatırsanız cildinizdeki ton farklılıklarını giderirsiniz. Zamandan tasarruf yapmak için göz altı kapatıcıları yerine krem fondötenleri kullanın, çünkü daha kolay emilir. Renkli dudak nemlendiricinizi elmacık kemiklerinize de sürün, böylece yüzünüz daha sağlıklı görünür. Zamandan tasarruf yapmanın bir diğer yolu da aynı rengi birkaç yerde birden kullanmak. Bronz, mercan kırmızısı ya da vişne tonlarını hem allık hem far hem de ruj olarak kullanabilirsiniz. Son ipucu; maskara. Maskaranızı önce hafifçe, kirpiklerinizi tek tek ayırarak sürün, sonra kirpik diplerinden uçlara doğru yenileyin.

