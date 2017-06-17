Son günlerdeki favorimiz, tek bir adımda cildin dokusunu ve rengini filtreleyen düzenleyiciler. Krem ve stick formlarıyla bu kış en yakın dostunuz olacaklar.

YEŞİL

Kırmızılığı gideriyor. Gözle görünen kan damarlarını nötralize ediyor.

LAVANTA RENGİ

Kırmızılığı gideriyor. Gözle görünen kan damarlarını nötralize ediyor.

ŞEFTALİ RENGİ

Maviliği gideriyor. Koyu halka görünümü, cilt lekeleri ve hiperpigmentasyona bağlı renk eşitsizliklerini dengeliyor. Donuk cilt tonlarına canlılık veriyor.

MAVİ

Ya hedefe yönelik ya da parlaklığı iyice artırma amacıyla yorgun, sarımsı cildi eşitlemek ve dinçleştirmek için kullanılıyor.

PEMBE

Kahverengi görünümü gideriyor. Özellikle açık cilt tonunda koyu renk halkaları gizliyor. Aydınlatıcı olarak da yüksek performans gösteriyor.

SARI

Morlukları gideriyor. Göz altındaki koyu halkalar ve kan damarları gibi mavimsi ve morumsu renk bozukluklarının görünümünü azaltıyor. Özellikle açık renk ciltler için öneriliyor.

NE İŞE YARAR?

Fotoğraf sanatçıları cilt tonunu eşitlemek ve cildi daha aydınlık göstermek için renk düzenleyici ürünler kullanıyor. Aynı yöntem makyaj yaparken de geçerli. Renk düzenleyici stick ya da kremler cildinizin tonunu eşitlerken pürüzsüz bir görüntü veriyor. Altı renk, farklı bir cilt tonu eşitsizliğini hedef alıyor. Cildinizin ton farklılığı olan bölgesine uyguladıktan sonra üzerine fondöten ya da kapatıcı sürmeniz yeterli.