NetWork, yılbaşı ruhunu yansıttığı özel koleksiyonunda kaşmirin, pul payetin ve kırmızının gücünden ilham alıyor.

NetWork, yılbaşına özel hazırladığı “Boxes of Happiness” konsepti ile hayatında yenilik isteyenleri her zevke ve ihtiyaca hitap eden ürünleriyle mutlu ediyor. Işıltılı detayların öne çıktığı özel yılbaşı koleksiyonuyle Network, yılbaşı için şık ve kaliteyi buluşturan alternatifler sunuyor.

Networkt'ten yılbaşı gecesi için stil önerileri

- Renk konusunda cesur olun. Altın ve kırmızıyı birlikte kullanarak yılbaşı ruhuna gönderme yapın...

- Tıpkı farklı renk kombinasyonları gibi değişik materyallerle de kendi stilinizi yaratın. Şifon eteği kadife ceketle kombinleyin.

- Farklı moda trendleriyle oynamaktan çekinmeyin. Dantel eteğinizi kapüşonlu kazakla giyin.

