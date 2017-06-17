Kozmetik ürünlerin son kullanım tarihleri ya kutunun üzerindedir ya da 3-6 ay gibi kapak işaretleri olabilir. Bu işaretler açıldıktan sonraki kullanım süresini gösterir. Son kullanım süresi ürünün içeriğine göre değişir. Son kullanım tarihini geçmiş ürünlerin kullanımı sırasında en sık görülen yan etkiler etkinin azalması ya da içerik değişimine bağlı olarak gelişen alerjik reaksiyonlardır.
Kozmetik ürünlerin içeriğinde bulunan etken maddeler zamanla azalıp toksik maddeler artabilir, bu da kaşıntı, kızarıklık gibi şikayetlere neden olabilir. Özellikle C vitamini içeren ürünler hava ile temas ettiğinde etkisi ve yapısı değişir. Kavanozlardaki ürünler uzun kullanımda enfeksiyon riskine neden olabilir. Tester’ların kullanımına da dikkat edin, çünkü yüksek ısı ürünlerin son kullanım sürelerini değiştirebilir.