Mango Committed moda koleksiyonunun yaratılması, firmanın çeşitli alanlarda sürdürülebilirlik konusundaki bağlılığını devam ettirdiği bir dizi girişim kapsamında bir adım öne çıkmasını temsil ediyor.

Mango, çevre dostu ve sürdürülebilir kalkınma kriterlerini yerine getirmenin önemli olduğunun farkında olarak birkaç yıldır, Harekete Geçmeye davet ediyor.



Mango, giysilerinin çevresel etkilerini azaltmak amacıyla tasarımlarında organik pamuk, geri dönüştürülmüş polyester ve yün ve Tencel® gibi sürdürülebilir liflere yer vermeye çalışıyor.







Mango Committed, yenilikçi form ve hacimlerin hakim olduğu, minimal tarzdaki 25 kadın ve 20 erkek kıyafetinden oluşuyor. Koleksiyonda kullanılan kumaşlar tamamen çevre dostu. Organik ve geri dönüştürülmüş pamuk, geri dönüştürülmüş polyester ve Tencel ve çevre dostu boyalar ile nötr renk paletinden oluşan koleksiyon, mart ayından itibaren dünya çapındaki seçili mağazalarda satışa sunulacak.



