İlhamını yenilenen ışık, atmosfer ve ilkbahar melteminden alan Vovi Reconstracted Ligh (Kurgulanmış Işık) koleksiyonu online dünyanın raflarında yerini aldı.

Yeni tasarımlarında yaz aylarının hafifliğini minimal ve feminen bir tarzla birleştiren Vovi, fonksiyonel tasarımlarıyla çanta severlerin hayatını kolaylaştırmaya hazırlanıyor.

Püskülün enerjisinin, omuz çantasından sırt çantasına, farklı tasarımlarda devam ettiği koleksiyonda, birden fazla şekilde takılabilen modeller dikkat çekiyor.

Vovi koleksiyonlarındaki Dala bel çantaları ise, sezon trendine yepyeni bir yorum getiriyor. İster bel çantası, ister cluth veya uzun zinciriyle gece çantası gibi kullanılabilen Dala’lar dokulu deri kullanımıyla mavi ve dore renklerinde rahatlığa önem verenleri bekliyor.

