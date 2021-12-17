Dior 2022 sonbahar koleksiyonu: Daha androjen bir görünüm

Maria Grazia Chiuri, bu sefer Dior'a başka bir hava katıyor... Tasarladığı bu koleksiyonda androjen bir görünüm yaratan Maria Grazia Chiuri, tasarımlarında cesurluğu konuşturuyor. Koleksiyonun ana ilham kaynağı, kişiselleştirmeler sayesinde kalabalıktan sıyrılmayı sağlayan üniformalar. Cesur görünümler, bir komünyonun parçası olmak kadar asi bir tavrı ifade ediyor...