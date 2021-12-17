Dior 2022 sonbahar koleksiyonu: Daha androjen bir görünüm
Dior 2022 sonbahar koleksiyonunu keşfetmeye hazır mısınız? Maria Grazia Chiuri yeni koleksiyonuyla Dior'u alışılagelmiş ruhundan kopararak daha asi, daha cesur ve daha androjen bir görünüm sunuyor.
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Maria Grazia Chiuri, bu sefer Dior'a başka bir hava katıyor... Tasarladığı bu koleksiyonda androjen bir görünüm yaratan Maria Grazia Chiuri, tasarımlarında cesurluğu konuşturuyor. Koleksiyonun ana ilham kaynağı, kişiselleştirmeler sayesinde kalabalıktan sıyrılmayı sağlayan üniformalar. Cesur görünümler, bir komünyonun parçası olmak kadar asi bir tavrı ifade ediyor...
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Dior 2022 sonbahar koleksiyonunu şimdi keşfe çıkalım...
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