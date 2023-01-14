Herkesin sahip olması gereken 6 ayakkabı stili

Gerek kadınlar gerekse erkeklerin vazgeçilmezi olan ayakkabılar hem günlük rahatlığımız hem de şıklığımız açısından önemli bir yere sahipler. Bir ayakkabıda en çok dikkat edilen noktalardan biri de darbelere karşı sağlam olmasıdır. Ama dürüst olursak güzel olması da bizi cezbeden özelliklerden biridir. Bizde sizin için herkeste mutlaka olması gereken 6 ayakkabı stili belirledik. İşte o liste:

Cilalı ayakkabılar

İster takım elbisenizin altına ister çiçekli bir elbisenin altına kullanın. Hem sağlamlığı hem de şık gösteren bu cilalı görünüm ayakkabılar dolabınızın olmazsa olmazı arasında olmalı...

Diz boyu çizmeler

Kış aylarında, soğukta, karda en istemediğimiz şeylerden biri ayak bileklerimizin üşümesi ve ıslanmasıdır. Bu yüzden diz boyu çizmeler bizim en büyük yardımcılarımızdandır. İster topuklu, ister düz hangisiyle rahat ediyorsanız dolabınızda mutlaka olmalı...

Günlük sneakers'lar

Sneakers'lar son 10 yılda büyük bir atılım yaşadı. Artık gündelik kullanım yerine özel günlerde bile tercih edilen sneakers'lar sizinde dolabınızda mutlaka olmalı...

Stilettolar

Kadınlar olarak neredeyse hiçbir zaman topuklu ayakkabılara karşı koyamayız. Resmi bir toplantı için ya da iş görüşmelerinde bir kadının mutlaka dolabında olması gereken tarzlardan biri de bu stilettolar...

Chelsea botlar

Kalın tabanlı bu botlar hem uniseks olması hem de sağlamlığıyla bu sene çok popüler. 2023 yılında yeni, sıra dışı renklerle göreceğimiz Chelsea botlar bu yılda dolabınızda mutlaka olmalı...

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