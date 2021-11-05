Kaia Gerber, Omega Constellation kampanyasının yüzü oldu
Omega, Constellation kampanyasını Kaia Gerber ile sunuyor. Omega, Constellation kampanyasında Kaia Geber'in çabasız stil anlayışını yansıtıyor.
OMEGA Constellation, 1950'lerin başından itibaren saat üreticiliğinde rakipsiz
hassasiyetin ve güzelliğin sembolü oldu.
70 yıl sonra günümüze geldiğimizde, bu ikonik saat halen aralarında ödüllü aktrisler ve
popüler modeller de bulunan, dünyanın en zeki kadınlarının ilk tercihi olmayı
sürdürüyor. En yeni Constellation kampanyasında, yeni neslin parlayan yıldızı Kaia
Gerber yer alıyor.
Siyah beyaz olarak çekilen, çarpıcı karelerin yer aldığı yeni kampanyada; model ve OMEGA dostu Kaia Gerber kişisel stilini yansıtıyor ve OMEGA'nın ilk kez 1982
yılında tanıtılan 5. nesil modelinin en yeni versiyonlarını takıyor.
Yeni Constellation kampanyası, Kaia'nın çabasız stil anlayışı, dünyanın en tanıdık saatini heyecan verici yeni ufuklara doğru yola çıkarıyor.