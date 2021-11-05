Kaia Gerber, Omega Constellation kampanyasının yüzü oldu

OMEGA Constellation, 1950'lerin başından itibaren saat üreticiliğinde rakipsiz

hassasiyetin ve güzelliğin sembolü oldu.



70 yıl sonra günümüze geldiğimizde, bu ikonik saat halen aralarında ödüllü aktrisler ve

popüler modeller de bulunan, dünyanın en zeki kadınlarının ilk tercihi olmayı

sürdürüyor. En yeni Constellation kampanyasında, yeni neslin parlayan yıldızı Kaia

Gerber yer alıyor.

Siyah beyaz olarak çekilen, çarpıcı karelerin yer aldığı yeni kampanyada; model ve OMEGA dostu Kaia Gerber kişisel stilini yansıtıyor ve OMEGA'nın ilk kez 1982

yılında tanıtılan 5. nesil modelinin en yeni versiyonlarını takıyor.

Yeni Constellation kampanyası, Kaia'nın çabasız stil anlayışı, dünyanın en tanıdık saatini heyecan verici yeni ufuklara doğru yola çıkarıyor.