Kovboy çizmeleri tekrar zirvede! 2022 sonbahar kış sezonunda kovboy çizmeleri karşımızda!

Ansızın, kovboy çizmeleri moda listelerinin zirvesine geri döndü. 1970'leri hatırlatacak olan kovboy çizmeler tekrardan günümüzde yerini aldı. Lauren Hutton'dan Prenses Diana ve Madonna'ya kadar hayatınızı kovboy çizmeleriyle geçirebilirsiniz.

Kovboy çizmelerinin her kuşağa hitap eden bir özelliği var! Vahşi Batı'nın romantizminden etkileniyorlar ve püsküllü süet ceketler ve deri pantolonlarla birlikte bir tür rock 'n' roll asi havasıyla bütünleştiler.

Kovboy çizmelerini kombinlemek tamamen kişiye kalmış bir şey. Mesela, Diana kendininkini bol kot pantolon ve bir beyzbol şapkası ile kombinledi. Madonna, çivili şapkasını, ekose bir gömlek ve çivili bir kemerle çizme kesimli geniş paçalı pantolonun altına giydi. İstediğiniz şekilde kombinleyecebileceğiniz kovboy botları hem kullanışlı hem de pratik. Ancak kovboy botları her zaman rahat olmadıklarını da bir gerçek. İlk aldığınız zaman ayağınızı vuracağı için evde önce bir giyinip gezmelisiniz böylelikle bot biraz daha bollaşacak ve ayağınız içinde rahat edecektir.

McCartney, Chloe ve Celine ve önde gelen tüm tasarımcılar gibi, kovboy çizmeleri tasarımcılar tarafından yeniden gün yüzüne çıkıyor. Kovboy botlar sert bir görünüm katarken aynı zamanda sizi, şık ve olgun gösterebilirler.