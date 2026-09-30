Paris Moda Haftası'nda bulunan Serenay Sarıkaya'nın Saint Laurent şıklığı
Serenay Sarıkaya, Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Saint Laurent İlkbahar/Yaz 2027 defilesine baştan aşağı siyah bir görünümle katıldı...
Paris Moda Haftası’nda rüzgâr gibi esmeye devam eden başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, podyumdaki göz alıcı performansının ardından Saint Laurent’ın merakla beklenen şovunda davetliler arasındaki yerini aldı. Moda evinin kreatif direktörü Anthony Vaccarello’nun imzasını taşıyan İlkbahar/Yaz 2027 koleksiyon tanıtımına katılan Sarıkaya, tercih ettiği monokrom siyah görünümüyle çabasız şıklığın ve yüksek modanın heykelsi tanımını yaptı.
Defileyi davetli olarak en ön sıralardan takip eden Sarıkaya; derin göğüs dekolteli maskülen siyah blazer ceketi, bol paça pantolonu ve dramatik göz makyajıyla baştan aşağı siyah bir stil sergiledi.
Paris Moda Haftası'ndaki ilk Saint Laurent davetinde ise markanın Spring 2026 Ready-to-Wear koleksiyonuna ait siyah yüksek bel deri etek ve önü bağlamalı beyaz gömlek kombiniyle dikkat çekmişti...
Serenay Sarıkaya, Paris Moda Haftası Saint Laurent Sonbahar/Kış 2026-2027 defilesinde
Türkiye’nin en çok konuşulan yıldızlarından biri olan Serenay Sarıkaya, yalnızca başarılı oyunculuğuyla değil, moda dünyasındaki güçlü duruşuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor...