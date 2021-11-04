2021-2022 sonbahar kış modası güzellik, makyaj trendleri: 9 farklı look

2021 - 2022 sonbahar kış sezonu farklı görünümlerle bizi karşılıyor. Bu yazımızda saç, makyaj ve güzellik trendlerine değindik. 2021 - 2022 sonbahar kış moda trendleri ise apayrı bir dünya sunuyor. Okumak için bu yazımıza tıklayın.

Hadi şimdi 2021 - 2022 sonbahar kış güzellik trendlerini keşfedelim... (Ayrıca kaban almak istiyorsanız 41 kaban modelimiz sizler için ilham olabilir)

Hazırlayan: Gülru İncu

CÜRETKAR KİMLİKLER

Güzellik dünyası pandeminin gölgesinde gerçekleşen Paris, New York, Milano ve Londra moda haftalarında zaman zaman yalın bir ruh halini vurgulayarak sadeliği öne çıkardı, zaman zaman da bilimkurgu filmlerini aratmadı. Fütüristik çağrışımlara da rastlandı, klasik yaklaşımlara da ama kesinlikle dik bir duruş söz konusuydu. 2021-2022 sonbahar/kış güzellik trendleri yükselen cüretkar seslere odaklandı.