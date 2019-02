Best Model of The World 2017 birinci güzeli Aslıhan Karalar, Swissotel The Bosphorus’ta gerçekleşen Gecce Mekan Ödülleri’nde göz kamaştırdı.

Bu yıl 18.’si düzenlenen Gecce Mekan Ödülleri görkemli bir gece sahiplerini buldu. Yeme, içme ve eğlence sektörünün prestijli ödül gecesi, iş, sanat ve cemiyet hayatını bir araya getirdi.



Gecce.com’un kurucusu Kenan Erçetingöz ve eşi Gül Erçetingöz’ün evsahipliği yaptıgı gecede Best Model of The World 2017 birinci güzeli Aslıhan Karalar da tarzıyla beğeni topladı. Görsel şölen tadında geçen geceda Karalar, Züleyha Kuru imzalı, tül detaylı siyah elbisesiyle dikkat çekti.